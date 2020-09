PSV stuit in NS Mura een Sloveense muur

De Eindhovenaren zullen in de namiddag pas voor het eerst kennismaken met de werkomgeving, waar een eerste stap moet worden gezet richting de begrote Europa League-miljoenen die de groepsfase binnenbrengt. PSV trainde woensdag nog op De Herdgang en verblijft in Maribor, de stad van de grootste club van het land en de gelijknamige voormalig Champions League-deelnemer. De stad ligt op een uur rijden van het stadion in Oost-Slovenië en trainer Roger Schmidt gaf aan zijn spelers een extra reis te willen besparen.

Bij dit soort duels gaan de gedachten altijd terug naar het ’onbekende’ Kroatische NK Osijek, dat het PSV van Phillip Cocu drie jaar terug uitschakelde. Nu wachten voornamelijk Slovenen en nog geen handvol Kroaten.

Mura is de nummer 4 van vorig seizoen en de huidige koploper van Slovenië na vier duels. Belangrijker: in zes duels kreeg het nog geen goal tegen. Ook niet tegen het Deense Aarhus in de vorige ronde: 3-0. De aanval van PSV lijkt een muurtje te moeten slopen. Dat ging tegen FC Emmen afgelopen weekend nog niet van harte.

Bekijk ook: Roger Schmidt accepteert favorietenrol PSV

Schmidt kan nog geen gebruik maken van Eran Zahavi. De spits reisde niet mee af. Hij is niet speelgerechtigd, omdat de afhandeling vanuit China en zijn vorige club Guangzhou R&F nog op zich laat wachten.