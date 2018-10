Dortmund zonder topschutter tegen Atlético

Paco Alcácer, die in vijf duels al acht keer scoorde, ontbrak bij de afsluitende training van de Duitse koploper. „We weten nog niet zeker of hij kan spelen. We zullen het zien”, zei Borussia-coach Lucien Favre. Acácer werd in het duel met Stuttgart (4-0-zege) van afgelopen zaterdag in de rust uit voorzorg gewisseld wegens klachten aan zijn dijbeen. De coach heeft Raphael Guerreiro, Marius Wolf en Shinji Kagawa terug in de selectie.

Paco Alcacer Ⓒ AFP

Dortmund heeft net als Atlético Madrid zes punten na de eerste twee duels. „We moeten geduld hebben”, zei aanvoerder Marco Reus. „Atlético kan extreem goed verdedigen. We zullen maar weinig kansen krijgen, dus is het belangrijk dat we die benutten.”