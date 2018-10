’Rode’ Robben in basis Bayern

De Duitse kampioen treedt met slechts één wijziging in het elftal aan ten opzichte van het gewonnen competitieduel afgelopen zaterdag tegen VfL Wolfsburg (1-3). De Braziliaan Rafinha vervangt in de verdediging David Alaba, die tegen Wolfsburg moest uitvallen door een bovenbeenblessure. De Oostenrijker begint in Griekenland op de bank.

Aanvaller Franck Ribéry is wegens rugklachten thuis gebleven. Hij bleef afgelopen zaterdag tegen Wolfsburg al op de bank. In dat duel werd Robben uit het veld gestuurd na zijn tweede gele kaart.

Bayern staat in poule E na twee duels op vier punten, evenveel als Ajax. AEK is nog puntloos. De wedstrijd in Athene begint om 18.55 uur. Ajax start in Amsterdam om 21.00 uur tegen Benfica, dat op drie punten staat.