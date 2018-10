Barcelona tikje huiverig zonder Messi

„Niemand kan hem vervangen”, besefte vleugelverdediger Jordi Alba, die aan de linkerkant heel goed op de Argentijnse baltovenaar is ingespeeld.

„Leo maakt elk team beter”, vervolgde hij. „Messi is elk seizoen goed voor minimaal twintig treffers. Iedereen verwacht van hem dat hij wel even de problemen oplost. We zullen het nu zelf moeten doen, als team. Ik vertrouw erop dat we deze periode zonder Messi ongeschonden doorkomen.”

De aanvoerder en topscorer aller tijden van de Spaanse club brak afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Sevilla (4-2) zijn arm. Hij zal naar verwachting ongeveer drie weken aan de kant staan. Messi mist daardoor onder meer de twee duels met Inter in de Champions League en de klassieker zondag tegen Real Madrid.

