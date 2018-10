Schuurs loot Barty/Vandeweghe bij WTA Finals

Dat bleek uit de loting van het schema voor de acht beste koppels in het dubbelspel in 2018.

Het Nederlands-Belgische duo is als vierde geplaatst in Singapore. De Australische en de Amerikaanse die de US Open op hun naam schreven zijn als zesde geplaatst. De winnaar van het duel komt in de halve finale uit tegen de winnaar van de partij tussen de als tweede geplaatste Hongaarse Timea Babos en haar Franse partner Kristina Mladenovic of de Chinese Yifan Xu en de Canadese Gabriela Dabrowski.

„Dit is een droom die is uitgekomen”, reageerde Schuurs op tennis.nl op het bereiken van het eindejaarstoernooi. De 25-jarige Limburgse won dit jaar zeven dubbeltitels, waarvan drie met Mertens, maar ook twee met haar opponente Barty. „Ik probeer ervan te genieten en dit als speciaal te zien. Maar de focus ligt bij het tennis. Ik ben in vorm.”