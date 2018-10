UEFA geeft PSV forse boete

Zeven daders zijn geïdentificeerd en hebben inmiddels een stadionverbod opgelegd gekregen.„We gaan ons uiterste best doen om de boete te verhalen op de daders’, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands op de website van de Eindhovenaren.

„Iedereen begrijpt dat wij ontzettend balen van een dergelijke boete. De reeds opgelegde sancties zijn daarom fors. Emoties horen bij een wedstrijd, maar dit soort gedrag niet. Dat willen we graag duidelijk maken.”

Gerbrands voegt graag toe dat dit soort misdragingen contraproductief werken als het gaat om het wel of niet alcohol schenken in het Philips Stadion. „We krijgen steeds vaker toestemming om een biertje mét alcohol te schenken, maar deze incidenten helpen daar natuurlijk niet bij. We hebben in het Philips Stadion internationaal een geweldige reputatie als het gaat om sfeer. Het bekogelen van de hoofdrolspelers op het veld past daar niet bij.”