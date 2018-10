FC Bayern eenvoudig langs AEK Athene

Een matig Bayern München had een uur nodig gehad om AEK op de knieën te krijgen. Arjen Robben wist een voorzet van Mats Hummels niet de bekronen, in de rebound tekende Javier Martínez wel voor de openingstreffer. Slechts 3 minuten later wist de Robert Lewandowski de tweede goal van de avond te maken, na goed werk van Serge Gnabry.

Door de overwinning gaat de ploeg van trainer Niko Kovač aan de leiding in groep E met 7 punten. Concurrent Ajax komt vanavond in actie tegen Benfica.

Achterhoedegevecht groep H

In een groep met Juventus en Manchester United lijken Young Boys en Valencia vooralsnog te strijden om een Europa League-ticket. Het onderlinge duel, vanavond in het Zwitserse Bern, eindigde in 1-1. Valencia kwam op voorsprong door een doelpunt van Chelsea-huurling Michy Batshuayi. Young Boys-aanvaller Guillaume Hoarau bepaalde vanaf de strafschopstip de eindstand.