Ten Hag verdedigt keuzes: ’Wie brengt het meeste rendement?’

Volgens de oefenmeester is het vertrouwen bij Ajax aanwezig. „Het is een goede tegenstander en een mooie uitdaging.” En dus Dolberg in de spits en niet bijvoorbeeld Dusan Tadic. „Kasper komt er aan, hij is goed in de bal, maar kan ook goed diepte kiezen. Benfica heeft een statisch centrum. Tadic had dat ook gekund, maar ik verwacht ruimte achter de laatste linie.”

En dus zit Neres op de bank. „Nu heb je Hakim Ziyech en Tadic op de flanken. Je moet kijken naar: ’wie brengt het meeste rendement daar?’”, zegt hij voor de camera van Ziggo Sport.

Ten Hag is beducht voor de kwaliteiten van Benfica. „Het is een uitgekookte ploeg met veel ervaring. Dit sleutel zal bij momenten liggen, daar zijn we ons bewust van. We moeten ze tot fouten dwingen. Zij hebben kwaliteiten, maar we moten van onze eigen kracht uit gaan en de bedreigingen zien in te tomen.”