Costa terug bij Atlético, Giménez valt weg

De Spaanse spits is hersteld van een spierblessure, die hem enkele weken aan de kant hield. Hij vormt woensdagavond samen met de Fransman Antoine Griezmann weer de gevreesde tweemansaanval in de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund.

„Diego is voor ons een wapen. Hij is heel belangrijk voor de ploeg”, liet trainer Diego Simeone weten. De Argentijnse coach moet verdediger José Maria Giménez missen in Duitsland wegens een blessure.

Beide ploegen hebben in groep A na twee wedstrijden de volle buit van zes punten.