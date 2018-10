Mazraoui bezorgt Ajax overwinning in extremis

Voor de Amsterdammers werd bij voorbaat het duel met de Portugezen bestempeld als cruciaal in deze poule. Bij winst zou de ploeg van trainer Erik ten Hag flink kunnen ruiken aan de volgende ronde in het kampioenenbal.

Noussair Mazraoui heeft de 1-0 gemaakt Ⓒ ANP Pro Shots

In de wetenschap dat concurrent Bayern München won van AEK Athene (2-0), moest er tegen Benfica een overwinning gehaald worden.

Dusan Tadic Ⓒ ANP

Onana

In de beginfase was het rommelig, waardoor ook zeker de Portugezen gevaarlijk uit de hoek kwamen. Na 1 minuut en 15 seconden mocht Rafa Silva opkomen en zomaar met rechts aanleggen. André Onana bracht als zo vaak redding voor de Ajacieden.

Vlak hierna kreeg Ajax een aardige kans, maar in de vierde minuut was daar weer Benfica met een zeer goede mogelijkheid op de openingstreffer. Onana was bij de inzet zelfs al geklopt, maar Matthijs de Ligt bracht redding op de lijn.

Stempel

Het golfde heen en weer, maar de Amsterdammers kregen in de persoon van Dolberg de beste kans van de wedstrijd. Na een prachtige steekpass van Hakim Ziyech mocht de Deense spits alleen op de keeper Odisseas Vlachodimo af, maar zijn inzet met links werd gered.

De Franse arbiter Ruddy Buquet drukt zijn stempel flink op de wedstrijd. Hij floot nogal eens voor een wissewasje, wat de snelheid van het spel zeker niet ten goede kwam.

Scheidsrechter Ruddy Buquet Ⓒ REUTERS

Doellijntechnologie

Frenkie de Jong slingerde in de 40e minuut de bal voor, De Ligt hield hem knap binnen, waarna Tagliafico met zijn inzet doelman Vlachodimos verschalkte. Op de doellijn werd de bal echter met een omhaal weggehaald door een Benfica-verdediger. De doellijntechnologie liet ook zien dat het leder de lijn nét niet had gepasseerd. Een minuut later werd ook Benfica weer gevaarlijk, dat met enige regelmaat met scherpe counters het de Ajax-verdediging heel moeilijk maakte. De Amsterdammers lieten af en toe te veel ruimte achterin vrij.

De ploegen gingen rusten met 0-0, maar het had ook 2-2 kunnen zijn. Na rust was er een botsing tussen Onana en Jardel en de keeper bleef even liggen, maar kon gelukkig verder. Donny van de Beek kreeg in de 54e minuut de eerste goede schietkans na rust, maar zijn poging belandde op de eerste ring. Twee minuten later legde een gedreven Ziyech aan met links, maar ook dat schot ging er niet in.

Dusan Tadic van Ajax in duel met Salvio van Benfica. Ⓒ ANP

Van de Beek

Maar ook de Portugezen lieten van zich horen. Bij een voorzet vanaf links kon Seferovic er niet niet bij. Niet veel later vuurde hij een schot vanaf links op het Ajax-doel af, maar Onana stond weer zijn mannetje.

Maar Ajax kreeg de beste kans in de 73e minuut. In de counter via Tadic en Ziyech kwam de bal vrij voor de voeten van Van de Beek. Hij kon vanaf de zestien vrij aanleggen, maar de Griekse sluitpost redde met zijn voet. Een minuut later vuurde Ziyech een vrije trap naar de hoek, maar weer was daar de lange keeper.

Hakim Ziyech probeert drie Benfica-spelers van zich af te schudden. Ⓒ ANP

Mazraoui

De teams raakten vermoeid, slordiger en dus werden de kansen steeds schaarser. De Ligt mocht nog vlak voor tijd aanleggen, maar een Portugese rug voorkwam erger voor Benfica.

Mazraoui dacht er in diep in blessuretijd anders over. Zijn schot vloog in de 92e minuut via het been van Grimaldo zo in de hoek: 1-0.

Mazraoui Ⓒ Reuters