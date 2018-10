Ronaldo wint op bezoek oude club

Gezien het spelbeeld was overwinning voor de bezoekers, met aanwinst Cristiano Ronaldo (ex-Manchester United) vol in de schijnwerpers, verdiend. Manchester United was alleen na de rust af en toe gevaarlijk. De Engelse grootmacht is met vier punten nog lang niet zeker van overwinteren op het kampioenenbal.

Coach José Mourinho van United zorgde kort voor het topduel nog voor de nodige gespreksstof. Vanwege de grote drukte op de wegen richting het stadion besloot hij vanuit het hotel te voet richting Old Trafford te gaan. Met een capuchon op zijn hoofd liep hij in de lange stoet van fans mee en kwam uiteindelijk een half uur eerder dan zijn ploeg op de plaats van bestemming aan. ,,Niemand herkende me'', sprak de onnavolgbare Portugese trainer met een glimlach.

Paulo Dybala viert zijn doelpunt Ⓒ EPA

Het prestigeduel in Manchester stond natuurlijk ook in het teken van de rentree van Ronaldo op Old Trafford, waar hij in de zomer van 2009 vertrok. De Portugese sterspeler kreeg een warm onthaal en liet in de eerste helft meteen zijn grote kwaliteiten zien. Na ruim een kwartier had hij een groot aandeel in de streffer van Juventus. Ronaldo zette scherp voor waarna Chris Smalling de bal niet goed kon wegwerken. Dybala benutte het buitenkansje koelbloedig (0-1).

Juventus had een technisch en tactisch surplus, maar verzuimde voor de rust al verder weg te lopen van de kwetsbare thuisclub. Na de pauze drong ManUnited wat meer aan, maar de aanval bleef krachteloos. Doelman David De Gea tikte een uithaal van de geïnspireerd spelende Ronaldo onder de lat vandaan. Een kwartier voor tijd schoot Paul Pogba namens United de bal op de paal. De voormalige Feyenoorder Tahith Chong (18) bleef bij de thuisclub op de bank.