Real Madrid beëindigt slechte reeks

Julen Lopetegui weer even opgelucht ademhalen. De trainer van Real Madrid zag Karim Benzema scoren voor de thuisploeg. Al na elf minuten zette de Fransman de 1-0 op het scorebord met een rake kopbal. In de tweede helft belandde een combinatie bij Marcelo, die met een subtiel balletje voor de 2-0 tekende. Plzen liet in de slotfase zien dat Real defensief kwetsbaar is. Patrik Hrosovsky rondde af op aangeven van Ales Cermak.

In dezelfde groep versloeg AS Roma in eigen huis CSKA Moskou met 3-0 met een hoofdrol voor vedette Edin Dzeko. Roma, waar Justin Kluivert niet bij de wedstrijdselectie zat, passeert Moskou in de groep en gaat samen met Real met zes punten aan de leiding. Moskou heeft vier punten en Plzen staat laatste met één punt.

Roma kwam na een half uur op voorsprong tegen Moskou. Een snelle combinatie tussen Stephan el Sharawy en Lorenzo Pellegrini bezorgde de bal in de voeten van Dzeko en die miste niet. De Bosniër bracht Roma nog voor rust op 2-0 met een schot vanaf rechts. Na rust legde Dzeko de bal met het hoofd goed terug op Cengiz Ünder. De Turkse middenvelder liet doelman Ilya Pomazun kansloos.