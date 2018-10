Frenkie de Jong: ’De pret kan niet op’

Ajax heeft na drie duels zeven punten in de Champions League. ,,Vooraf denk je het toch wel dat het kan. We hebben vertrouwen en zeven uit drie is prima.”

Volgens De Jong was het een vermakelijk duel. ,,Het was een hoog tempo en leuk om naar te kijken.”

De Ajacied speelde wederom een sterke partij voetbal. ,,Ik verras mezelf niet. Ik ken mezelf al mijn hele leven”, sluit hij lachend voor de camera van Ziggo Sport af.

