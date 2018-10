Ten Hag: ’Ik wil het geen geluk noemen’

Bekijk ook: Mazraoui bezorgt Ajax overwinning in extremis

„Geluk speelt altijd een rol”, geeft Ten Hag toe tegenover Veronica. „Als je in de eerste fase achter komt, loop je direct achter de feiten aan. Maar ik wil het niet alleen geluk noemen. De ploeg verdient een groot compliment. De eerste helft laten we ons meeslepen in de hectiek, maar de tweede helft speelden we erg goed en creëerden we veel kansen

Ten Hag wachtte lang met wisselen. In de 88e minuut past hij de eerste en enige wissel toe. Donny van de Beek maakte plaats voor David Neres. „Daar waren meerdere redenen voor. Ik wilde lang wachten om zo het middenveld goed bezet te houden”, legt Ten Hag uit. „Je zag hoe gevaarlijk Benfica was. We hielden goed de controle en Donny kreeg ook de beste kans van de wedstrijd. Die moet je eigenlijk maken, want zoveel kansen krijg je niet in de Champions League.”

„Neres bracht wel meer diepgang”, zag de trainer goed. De Braziliaanse aanvaller was mede verantwoordelijk voor het winnende doelpunt van Noussair Mazraoui. „Daar hebben we goed van geprofiteerd.”