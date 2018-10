De Ligt: ’Reuzenstap, maar we zijn er nog niet’

„Als je op deze manier wint van een heel goede ploeg als Benfica, mag je wel even uit je dak gaan”, sprak aanvoerder Matthijs de Ligt glunderend bij Veronica. „Maar we zijn nog nergens. Goed, dit is wel een heel belangrijke overwinning die vertrouwen geeft voor de volgende wedstrijd. Het is een reuzenstap naar de volgende ronde, maar we zijn er nog niet.”

De Ligt had eerlijk gezegd de overwinning van Ajax niet meer verwacht. „Nou ja, hoop houd je altijd, maar de krachten vloeiden weg. Ook Benfica kon weinig kansen meer creëren. David Neres verdient als wisselspeler een groot compliment. Hij had in blessuretijd nog wel iets extra’s en uit zijn actie kwam het doelpunt. Fantastisch gewoon.”