Mazraoui scoort en denkt aan zijn moeder

De rechtsback brak het verzet van Benfica (1-0) en dacht na zijn winnende treffer meteen aan zijn moeder.

Bekijk ook: Mazraoui bezorgt Ajax overwinning in extremis

Mazraoui zocht de camera en zei: I love you. „Mijn moeder is hier in het stadion voor de tweede keer komen kijken”, legde hij uit. „Normaal kan ze er niet tegen als ik een schop krijg in de wedstrijd. Daarom komt ze ook eigenlijk nooit. Ik weet wel dat ze drie weken geleden gehuild heeft toen ik tegen Bayern München scoorde. Nu heeft ze het zeker ook niet droog gehouden.”

In de ogen van Mazraoui verschenen geen tranen van geluk. „Nou, ik ga niet huilen na een doelpunt”, zei hij. „Maar ik heb van dit doelpunt nog meer genoten dan van die treffer tegen Bayern München. Daar maakte ik gelijk. Dit was de winnende in een wedstrijd die in 0-0 leek te eindigen. Ik vond Benfica nog beter dan verwacht. Maar als er een ploeg verdiende te winnen dan waren wij dat.”

Ajax staat halverwege de groepsfase op zeven punten, net als Bayern München. Benfica heeft al vier punten minder en AEK Athene is nog puntloos. Opvallend is dat vier van de vijf treffers van de formatie uit Amsterdam door vleugelverdedigers zijn gemaakt. Nicolás Tagliafico scoorde tweemaal tegen AEK Athene. Mazraoui had succes tegen Bayern München en Benfica.

„Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken hoe wij spelen”, zei Mazraoui. „Als vleugelverdediger moet je bij Ajax naar voren. Wij krijgen soms meer ruimte dan de aanvallers. Ik ben echt super blij met deze wedstrijd. We zijn er nog niet, maar overwinteren in de Champions League is wel een stuk dichter bij gekomen.”