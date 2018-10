Trainer Benfica: ’Dit is eigenlijk best oneerlijk’

„Natuurlijk doet dit pijn”, doelde hij op het enige doelpunt van Noussair Mazraoui ver in blessuretijd. „Dit hadden we niet verdiend. Dit is eigenlijk best oneerlijk.”

Bekijk ook: Mazraoui bezorgt Ajax overwinning in extremis

„Je hebt verschillende manieren om proberen te winnen”, zei Vitória. „Wij wilden compact verdedigen en met counters toeslaan. We hebben kansen gekregen maar niet benut. Toch kan ik mijn spelers weinig kwalijk nemen. Ze hebben uitstekend gespeeld maar het zat ons niet mee.”

Benfica is in drie wedstrijden al vier punten achterop geraakt op Ajax en Bayern München. Over twee weken wacht een thuiswedstrijd tegen Ajax. Als die weer verloren gaat dan is het elftal van trainer Erik ten Hag al zeker van een plaats bij de laatste zestien in de Champions League. „We hadden er graag beter voor gestaan”, zei Vitória. „Maar we zijn nog niet kansloos. Hopelijk zit het ons over twee weken wel een beetje mee en krijgen we wat we verdienen.”