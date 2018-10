Succes is in topsport niet alleen het gevolg van talent en geld. Ook is de winnaar bijna altijd degene die de minste fouten maakt. Naast het fysieke aspect, het bewijs hoe belangrijk de mentale conditie van een topsporter is. Een voetballer kan 89 minuten uitmuntend zijn, maar uiteindelijk toch in 1 minuut falen.