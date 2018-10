Van Bommel blij met ABC’tje in spelersgroep

„We vragen veel van elkaar. Dan is het mooi om te zien dat spelers ook na wedstrijd als tegen FC Emmen zelfkritisch kunnen zijn. Terwijl een 6-0 overwinning echt geen normale uitslag is”, aldus Van Bommel. „Ondanks dat veel spelers nog heel jong zijn, zijn ze al wel zo ver dat ze elkaar corrigeren. Als er iemand zou gaan zweven, hoef ik niets te doen. Dat doen de spelers onder elkaar. Het is tekenend voor de groep dat ze A: veel kwaliteit hebben, B: de speelwijze snappen en C: er alles uit willen halen.”

De coach is tevreden dat de KNVB een aantal wedstrijden van PSV en Ajax heeft vervroegd of juist verlaat, zodat beide ploegen wat uren over hebben rond een Champions League-duel. Van Bommel beseft dat zowel PSV als Spurs vanavond moet winnen, als er nog ambities zijn voor het overwinteren in de Champions League. Beide ploegen staan na twee wedstrijden op nul punten.

„De ploeg die wint, haakt aan. De ander krijgt het nóg zwaarder”, stelt Van Bommel, die niet spreekt over een ’leerproces’. „Dan zeg je eigenlijk dat we geoefend hebben en nu examen doen. Dan ben je dus al te laat, want we hebben twee wedstrijden verloren. We zullen nog vier keer top moeten presteren. In mijn ogen hebben we al twee keer top gespeeld, hoewel veel mensen in Nederland zeggen dat dat niet zo is. Maar ik vind dat we het twee keer heel goed gedaan hebben. Niemand had dit van ons verwacht. Als je het zo ziet, kan je zelfs zeggen dat we bovenmatig presteren. Maar we hebben wel nul punten.”