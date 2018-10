Dumoulin raakt trainer bij Sunweb kwijt

Adriaan Helmantel is bijna rond met de KNWU om bij de wielerfederatie als bondscoach van de beloften op de weg en de duurrenners van de baan te fungeren. Verder zal hij als assistent-coach ook de profs en vrouwen begeleiden tijdens de tijdritten op de kampioenschappen. Voordat Helmantel in 2012 bij Team Sunweb aan de slag ging, werkte hij ook al met de baanploeg van de Nederlandse wielerbond. Hij keert dus terug op bekend terrein.

De KNWU blijft op zoek naar bondscoaches voor de profs en vrouwen, nu Thorwald Veneberg doorstroomt als directeur van de bond. In eerste instantie werd Michiel Elijzen benaderd. Hij bedankte voor deze functie en is momenteel in afrondende onderhandelingen met Team Sunweb om daar als ploegleider aan de slag te gaan. Het afgelopen jaar kwam Elijzen uit voor Willems Veranda’s waar hij met Wout van Aert werkte. Bij Sunweb komt hij na eerdere werkzaamheden voor Lotto-Soudal en Team Blanco/Belkin voor de derde keer bij een WorldTour-formatie terecht. Coach Morten Bennekou (terug naar Deense wielerfederatie) en Tom Davids (hoofd innovatie) verlaten daarentegen ook het kader van Team Sunweb.