Harry Kane Ⓒ Action Images via Reuters

EINDHOVEN - Na Lionel Messi, Luis Suarez en Mauro Icardi staat PSV vanavond oog in oog met een volgende topspits: Harry Kane. Aan Daniel Schwaab en Nick Viergever de taak om de topscorer van het WK aan banden te leggen. Want willen de Eindhovenaren nog wat in de Champions League, dan moet er vanavond gewonnen worden van Tottenham Hotspur.