Viergever: ’We zijn hongerig’

Ondanks de uitstekende resultaten in de Eredivisie merkt de verdediger een enorme geldingsdrang binnen de selectie.

„Afgelopen weekeinde winnen we met 6-0 van FC Emmen, maar dat was niet eens een heel goed PSV. We zijn heel kritisch naar onszelf. En de trainers zijn ook heel kritisch naar de groep toe. Dat hoort ook zo, want op die manier houden we elkaar scherp. We willen toe naar de perfecte wedstrijd, al bestaat die misschien niet. Emmen straft sommige foutjes aan onze kant misschien niet af, maar die voelen we wel. We zijn hongerig.”

