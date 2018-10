’Ajax gaat echt niet makkelijk winnen van Feyenoord’

„Het is echt niet zo dat we even makkelijk gaan winnen”, waarschuwde hij. „Zij hebben ook goede spelers. We zullen met dezelfde intensiteit moeten spelen. Dan heb ik wel vertrouwen in een goede afloop.”

Van de Beek was één van de weinige spelers van Ajax die de naam van Feyenoord in zijn mond nam. Vreugde en opluchting vochten om voorrang bij de voetballers en supporters van de thuisploeg, nadat Noussair Mazraoui de Portugezen in de extra tijd alsnog pijn had gedaan. Natuurlijk was de scorende rechtsback de gevierde man. Maar het sierde Van de Beek dat hij ook de aandacht vroeg voor David Neres, die Benfica liet wankelen tijdens een invalbeurt van nog geen vijf minuten.

Neres speelde drie weken geleden een uitstekende wedstrijd tegen Bayern München. Toch gebruikt Erik ten Hag hem sindsdien als invaller. De trainer van Ajax koos steeds voor Dusan Tadic als linksbuiten. Zo hield hij op het middenveld een plaats over voor Van de Beek, die tegen Benfica pas in de 88e minuut hoefde plaats te maken voor Neres.

„Natuurlijk vond ik het juist mooi dat Neres zo goed inviel”, zei Van de Beek die eerder dit seizoen zelf nauwelijks kon leven met een bijrol. Zijn teleurgestelde zaakwaarnemer sprak zelfs al over een transfer in de winterstop. „Ik weet hoe vervelend het is als je niet mag beginnen. Maar ik zie nu ook hoe we deze overwinning met z’n allen over de streep trekken. De trainer zegt ook altijd dat we veel basisspelers hebben. Dat is ook zo.”

De middenvelder was ook Mazraoui erg dankbaar. Na afloop van het gelijkspel van drie weken geleden tegen Bayern München (1-1) ging het vooral over de gemiste kans van Van de Beek. „Dat was nu weer het geval geweest als ’Nous’ niet had gescoord. Want die bal van mij een kwartier voor het einde had er ook in gemoeten”, besefte de blonde middenvelder.

Door de late treffer van Mazraoui is de kans reëel dat Ajax na dertien jaar eindelijk weer eens mag overwinteren in de Champions League. „We staan er goed voor”, aldus Van de Beek. „We zijn er zelfs al als we Benfica over twee weken ook in Lissabon verslaan. Maar zo ver is het nog lang niet. We speelden hier tegen een heel sterke ploeg.”