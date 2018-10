Schuurs excelleert in de schaduw van Bertens

Een belangrijk deel van de successen die Demi Schuurs heeft behaald met Elise Mertens, dankt ze aan de trainer van Kiki Bertens Ⓒ Hollandse Hoogte

SINGAPORE - Door een indrukwekkende openingspartij heeft Kiki Bertens alle aandacht op zich gevestigd bij de WTA Finals. Maar in haar schaduw doet nog een Nederlandse mee aan het prestigieuze toernooi in Singapore. Demi Schuurs is vanaf morgen samen met de Belgische Elise Mertens actief in het dubbeltoernooi. De zus van Ajacied Perr Schuurs zegt dat ze veel te danken heeft aan Bertens en haar coach Raemon Sluiter.