Marcelo kwaad op journalisten die ’zelf niet kunnen voetballen’

Volgens Marcelo is de pers medeschuldig aan de belabberde prestaties van de Koninklijke. „Alle journalisten proberen ons pijn te doen”, sprak de gefrustreerde Braziliaan na afloop in de mixed zone. „Misschien komt dat omdat ze zelf niet kunnen voetballen.”

Marcelo kan er niet goed tegen dat er over een crisis wordt gesproken bij de meest succesvolle club uit de geschiedenis van het Europese voetbal. „Het is voor ons moeilijk als je niet kan winnen, maar jij spreekt over een crisis alsof je het team pijn wilt doen”, beet de linksback een journalist toe.

Marcelo in gesprek met Julien Lopetegui. Ⓒ AFP

Marcelo vertelde in gesprek met Marca dat hij pal achter trainer Julen Lopetegui staat. „In mijn ogen doet hij fantastisch werk”, aldus de 30-jarige Zuid-Amerikaan. Marcelo moest voortijdig naar de kant met een blessure, maar gaf aan dat reden tot zorg niet nodig is.

Komende zondag wacht Real Madrid een nieuwe test. In Camp Nou is FC Barcelona dan om 16.15 uur opponent in de Spaanse competitie.