Federer laat Zwitserse fans schrikken

Bij een 6-2 3-1 voorsprong haperde de motor plotseling bij Federer in zijn openingsduel met Filip Krajinovic. De Serviër greep de tweede set, maar kon in de derde set tot opluchting van Federer en zijn Zwitserse fans niet doordrukken: 6-2, 4-6 en 6-4.

Federer herpakte zich in de derde set (mede dankzij onderstaande backhand). Al liet hij Krajinovic nog wel terugkomen van 5-2 tot 5-4. De 37-jarige Zwitser verloor voor het eerst sinds 2008 een set in de openingsronde in Basel. Bij zijn laatste elf deelnames haalde hij de finale. Acht keer sloot Federer het toernooi af als winnaar.

In de volgende ronde wacht Federer een ontmoeting met Jan-Lennard Struff uit Duitsland. De nummer drie van de wereld won dit jaar drie toernooien, maar de afgelopen vijf toernooien die hij afwerkte, kon hij niet op zijn naam schrijven.