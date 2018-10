Bertens kan reuzenstap zetten

De Nederlandse won maandag haar eerste duel van Angelique Kerber en krijgt woensdag rond 15.30 uur Nederlandse tijd te maken met Sloane Stephens uit de Verenigde Staten. Bij een overwinning op Stephens is de kans levensgroot dat Bertens zaterdag in actie komt in de halve eindstrijd.

De eerste twee speelsters uit de groep plaatsen zich voor de laatste vier. In het andere duel is het de beurt aan Kerber en Naomi Osaka. De Japanse zegevierde dit jaar bij de US Open. Stephens sloeg vorig jaar toe in New York.

Bertens is in 2018 een expert in het ontmantelen van toptienspeelsters. De nummer negen van de wereld trof zestien keer een speelster uit de mondiale top tien en stapte elf keer als winnares van de baan. Geen enkele tennisster versloeg in 2018 meer ’elitespeelsters’ dan Bertens.

