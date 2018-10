IJzersterke reeks Ajax in Johan Cruijff ArenA

Het was al de vijfde keer in successie dat Ajax-goalie Andre Onana geen doelpunten hoefde te slikken in een thuisduel. De laatste keer dat de Amsterdammers in vijf officiële thuisduels achtereen geen goal incasseerden was in 2009, meldt Opta.

Het cruciale doelpunt van Noussair Mazraoui viel pas in de derde minuut van de blessuretijd. Dertien jaar geleden zorgden Nigel de Jong namens de Amsterdammers voor de laatste winnende goal in blessuretijd van Ajax in de Champions League. Dat gebeurde tegen het nietige FC Thun.

Door de late zege is de kans aanzienlijk toegenomen dat Ajax voor de zesde keer de groepsfase van de Champions League overleeft. Dat lukte de Amsterdammers eerder in 1995, 1996, 1997, 2002 en 2006. Ajax heeft net als Bayen München zeven punten. Benfica volgt met drie punten, terwijl AEK Athene met nul punten al kansloos lijkt.

