Griffin blinkt uit met 50 punten

Hij maakte 50 punten voor zijn ploeg in het duel met Philadelphia 76ers, inclusief de drie punten in de laatste seconden van de verlenging. De Pistons wonnen daardoor met 133-132.

Voor Griffin was het de topscore in zijn carrière. Hij noteerde ook nog 14 rebounds en 6 assists. De Pistons boekten hun derde zege in het nieuwe seizoen.

Denver Nuggets won al voor de vierde keer op rij en nam de leiding in de Western Conference. In Denver wonnen de Nuggets met 126 -112 van Sacramento Kings.

Ook New Orleans Pelicans in nog ongeslagen. De zege van 116-109 op Los Angeles Clippers was de derde van het seizoen. Anthony Davis was topschutter voor de Pelicans met 34 punten.