Staring vervangt Bendsneyder in Moto2

De Nederlander is voorlopig uitgeschakeld met een gebroken linkerscheenbeen. Hij ligt nog altijd in het Okubo-ziekenhuis in Tokio.

De 31-jarige Staring heeft al de nodige ervaring; hij was onder meer actief in het WK 125cc, de MotoGP, het WK Supersport en WK Superbike. Hij beproeft nu voor het eerst de Mistral 610 van het Franse team Tech3 Racing, waarop Bendsneyder dit seizoen zijn debuut maakte in de Moto2.

De 19-jarige Rotterdammer raakte zwaargewond aan zijn scheenbeen door een ontploft motorblok tijdens de Grote Prijs van Japan afgelopen zondag op het circuit van Motegi. Een losgeraakt onderdeel doorboorde de laars van Bendsneyder en veroorzaakte een open scheenbeenbreuk. Na behandeling in Tokio zal hij zo snel als mogelijk terugkeren naar Nederland.