Gravelrit in Giro d’Italia: ’Als ex-mountainbiker is Egan Bernal in het voordeel’

Egan Bernal bewees eerder dit jaar met een derde plaats in Strade Bianche dat hij goed uit de voeten kan op gravelwegen. Ⓒ HH/ANP

Hij droeg het geel in de Tour de France en mocht een jaar lang in de regenboogtrui rijden. Maar vraag Cadel Evans naar zijn meest dramatische zege en hij komt uit bij de Giro d’Italia. Elf jaar geleden trok die net als woensdag over de grindwegen van Toscane naar Montalcino. Onherkenbaar door de modder won de Australiër er. Nu geeft hij tips.