Mourinho blijft geloven in Lukaku

Coach José Mourinho ziet het falen van Lukaku met lede ogen aan. „Hij voelt in de wedstrijd niet goed aan hoe het team wil spelen, mist het vertrouwen en ook het juiste balgevoel”, aldus de Portugese coach, die dit seizoen ploetert met de Engelse club. Manchester United staat tiende in de Premier League.

Toch rekent Mourinho erop dat het goedkomt met Lukaku. „Hij is een goede spits, een harde werker en een echte prof. We geloven in hem en op een goede dag komen de doelpunten weer en is zijn vertrouwen terug.”