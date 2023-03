Defibrillator voor Dragisa Gudelj na reanimatie op veld: speler wil terugkeren als voetballer

De verdediger van Córdoba wil volgens zijn club graag blijven voetballen. Gudelj, wiens oudere Nemanja in Spanje voor Sevilla speelt, krijgt daarom binnenkort een inwendige defibrillator (ICD) die ingrijpt bij hartritmestoornissen. Oranje-international Blind en de Deense middenvelder Eriksen voetballen ook met zo'n kastje. Blind kreeg in 2019 preventief een ICD, omdat hij te maken had met een ontstoken hartspier.

Eriksen zakte tijdens het EK in 2021 in elkaar op het veld. De Deen was toen in dienst bij de Italiaanse club Internazionale, maar zijn contract werd ontbonden omdat hij in Italië niet met een inwendige defibrillator mag spelen. Eriksen voetbalt nu voor Manchester United.

Na reanimatie verder voetballen

Volgens Córdoba heeft medisch onderzoek uitgewezen dat Gudelj te maken heeft met ventriculaire tachycardie, een te snelle hartslag. Dat zorgde voor een hartstilstand. Door snel ingrijpen van de medische diensten werd de zoon van voormalig NAC-trainer Nebojsa Gudelj gered.

Vlak voordat hij op het veld in een ambulance werd getild, wilde Gudelj van de brancard af om verder te voetballen. Ploeggenoten en hulpdiensten overtuigden hem ervan naar het ziekenhuis te gaan. Dragisa Gudelj speelde in de jeugd voor NAC en Jong Ajax.