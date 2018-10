'Lastig strijden tegen Kiki Bertens'

De coach van Pliskova, Rennae Stubbs, vertelt in gesprek met WTA Insider dat haar pupil het niet makkelijk vond om met Bertens om een plekje te vechten. „Je wilt enorm graag de strijd aan met iemand die je niet mag, toch? Dan ben je nog meer gemotiveerd. Maar dat was helaas niet zo, want Kiki Bertens is één van de aardigste mensen op de WTA-Tour.”

Uiteindelijk greep Pliskova de achtste plek, maar plaatste Bertens zich ook omdat Simona Halep afhaakte met een rugblessure. Pliskova staat inmiddels op een zege en een nederlaag in de groepsfase. Ze moet haar afsluitende in de groep winnen van Petra Kvitova om een plek bij de laatste vier veilig te stellen.

Bertens zegevierde in haar eerste duel verrassend over Angelique Kerber. Woensdagmiddag 15.30 uur (Nederlandse tijd) neemt de 26-jarige Nederlandse het bij het eindejaarstoernooi op tegen Sloane Stephens.