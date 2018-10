NEC is hoofdsponsor kwijt

Vorige week werd duidelijk dat EnergieFlex, een energiebedrijf, te kampen had met financiële problemen. Het lijkt er wel op dat NEC snel een nieuwe hoofdsponsor zal presenteren.

Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC: „Wij willen opnieuw een hoofdsponsor waar we het verschil mee kunnen maken op het veld en in onze prachtige stad en omgeving. Morgenmiddag verwachten we met goed nieuws naar buiten te kunnen treden, want zoals het er nu naar uit ziet hebben we niet voor niets met z’n allen zo hard gewerkt.”

NEC treedt vrijdag aan tegen TOP Oss. De Nijmegenaren staan momenteel zesde in de eerste divisie.