Supporters Olympique Lyon steken Memphis Depay hart onder riem

De aanvaller van Lyon kreeg flink meer stemmen Anthony Lopes, Houssem Aouar en Moussa Dembélé die ook genomineerd waren.

Memphis, aanvoerder van Olympique Lyon, scheurde half december tijdens het duel met Stade Rennes een kruisband in zijn linkerknie. Depay zal zo’n zes maanden niet inzetbaar zijn en mist vrijwel zeker het EK dat komende zomer wordt gehouden.

Memphis vervulde in het laatste Champions Leagueduel van de Fransen een hoofdrol. De Franse club leek in de afsluitende thuiswedstrijd tegen RB Leipzig op weg naar een volledige uitschakeling op het Europese toneel, maar de gelijkmaker van Memphis betekende overwinteren in het miljardenbal.