Coronel-broers rekenen weer op ’The Beast’

De 46-jarige Tim en Tom Coronel zijn inmiddels immers vertrouwde deelnemers aan het befaamde offroad-evenement in Zuid-Amerika dat zich van 6 tot en met 17 januari op puur Peruviaans grondgebied afspeelt en voor zeventig procent uit zandproeven zal bestaan.

De tweelingbroers komen weer met hun dierbare The Beast aan de start. Het is de Baja-achtige Amerikaanse Jefferies Buggy met 6.2 Chevrolet-motor die in deel 2 van het meerjarige project een opfrisbeurt heeft ondergaan. Daardoor hoopt het duo dat The Beast er aan de finish in hoofdstad Lima ook nog als een Beauty zal uitzien.

Dat was in de vorige Dakar-rally allerminst het geval. Vanwege problemen met de koeling van de auto werd gedurende de wedstrijd steeds meer bodywerk verwijderd. „Onderweg werd de auto een beetje uitgekleed”, bemerkte Tim die na terugkeer uit Zuid-Amerika met Tom het avontuur evalueerde.

„We hadden een hoop dingen niet in orde, als ik eerlijk ben”, erkende Tim die zich in de nieuwe werkplaats in Huizen hoofdzakelijk met het Dakar-verhaal heeft beziggehouden. „Vooral de problemen met de warmtehuishouding moesten we zien op te lossen.” Bij de test in Spanje (afgelopen weekend) functioneerde alles prima. „Het begint al echt te kriebelen.”