Eddy Merckx keert terug in het peloton

Merckx verkocht tien jaar geleden het merendeel van zijn aandelen aan een holding, Sobradis. Momenteel is het fietsmerk in handen van Jochem Aerts, tevens CEO van Ridley. Hoofdaandeelhouder is Merckx dus al enige tijd niet meer, maar Belgisch grootste wielrenner ooit blijft nog altijd zijn naam verbinden aan zijn fietsen.

Het Belgische fietsenmerk levert al meerdere jaren de fietsen voor Topsport Vlaanderen Baloise maar keert nu ook terug op het hoogste niveau, dat van de World Tour. Met het Franse AG2R werd immers een overeenkomst bereikt voor het leveren van de fietsen voor de komende twee seizoenen. Bij AG2R fietsen onder anderen Romain Bardet, Pierre Latour en de overal inzetbare Tony Gallopin.

Het nieuwe contract lijkt geen toeval te zijn. AG2R is een Frans team en heeft met Bardet een kandidaat voor het podium in de ploeg. De Tour start volgend jaar in Brussel als eerbetoon aan Merckx. Met dit contract is het fietsenmerk gegarandeerd van een plaats in het Tourpeloton.