Bij zege Vettel volstaat 7e plek Hamilton

Dat is dan twee races voor het einde van het seizoen.

Zijn voorsprong op Sebastian Vettel van Ferrari is 70 punten. Als de Duitser de Grote Prijs van Mexico wint, dan volstaat de zevende plaats voor Hamilton. Wint Vettel niet, dan maakt de klassering van Hamilton niets meer uit en is de titel een feit.

De 33-jarige Hamilton kan dus ontspannen naar de race op het uitverkochte Autódromo Hermanos Rodríguez toeleven, maar niets in minder waar. ,,Ik heb maar één doel voor ogen en dat is de race winnen'', aldus Hamilton, die vorig jaar eveneens in Mexico de titel veiligstelde. Hij eindigde toen als negende in een race waarin Max Verstappen superieur naar de zege reed.

Teambaas Toto Wolff van Mercedes eist ook volledige toewijding van Hamilton en Valtteri Bottas, de tweede coureur van Mercedes. ,,We willen niet alleen de individuele titel voor Lewis, maar ook de titel van de constructeurs. We hebben wel degelijk iets om voor te vechten.''

Hamilton komt met een vijfde wereldtitel op de eeuwige ranglijst naast de Argentijn Juan Manuel Fangio, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw eveneens vijf keer wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport werd. Alleen de Duitser Michael Schumacher heeft meer titels, zeven in totaal.

Teambaas Christian Horner van Red Bull ziet in de Grand Prix van Mexico de laatste nog reële kans voor Verstappen op een zege in dit jaar. Het bochtige circuit ligt de auto van Red Bull goed. Bovendien is de lucht in het hoger gelegen Mexico-Stad wat ijler en dan speelt het grotere vermogen van de motoren van Mercedes en Ferrari een minder grote rol. ,,Het heeft Max vorig jaar geholpen, dus hopelijk lukt het opnieuw.''