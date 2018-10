Bertens wordt gesteund door 170 Nederlandse kinderen

De hele groep is gemobiliseerd door Hollandse basisschool in Singapore die door zo’n vierhonderd Nederlandse kinderen (voornamelijk van expats) wordt bezocht. „We gaan in Oranje shirts kijken en vlaggen meenemen”, belooft sportleraar Martin Koenen. „Het is de bedoeling dat we er een echt oranjevak van gaan maken.”

Bertens speelt haar duel tegen Stephens na de wedstrijd tussen Angelique Kerber en Naomi Osaka, die om 13.30 uur (Nederlandse tijd) is begonnen.

