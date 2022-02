Zilver Patrick Roest na zinderende strijd met Nils van der Poel

Na de sterke race van Roest - die nog voor de dweil in actie kwam - was het vooral wachten op wat de concurrentie ging doen. Door de knappe race van Hallgeir Engebråten en Sergey Trofimov in rit 3 was het lastig in te schatten wat de tijd van Roest precies waard was tegenover de latere favorieten. Nadat andere sterke schaatsers, zoals Jorrit Bergsma, niet in de buurt van zijn tijd kwamen, kreeg de prestatie van Roest steeds meer uitstraling.

Rit 9 - met daarin de Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen - moest Roest meer antwoorden geven. Bloemen kon in de opening van zijn race het schema van Roest goed volgen, maar begon halverwege ineens heel veel tijd in te leveren.

Dus konden alleen Nils van der Poel en Bart Swings Roest nog verslaan. Beiden startten uiteraard trager dan Roest. Ze gingen in de eerste ronden mooi gelijk op, maar wel op anderhalve seconde van de Nederlander. Net zoals bij enkele anderen begon Van der Poel tijd in te leveren op het moment dat hij tijd terug moest pakken op Roest. Swings werd ondertussen wel weggereden door de Zweed, maar de topfavoriet moest in de laatste twee rondes toveren om nog onder de tijd van Roest te komen. Met een indrukwekkende sprint ging Van der Poel toch nog naar het goud en dus bleef Roest met zilver achter.

Sven Kramer (9e)

Sven Kramer nam direct afstand van zijn tegenstander, de Deen Viktor Hald Thorup. Na een goede start stabiliseerden zijn rondetijden zo rond de 29,7 seconden met af en toe een uitschieter. Met nog drie ronden te gaan noteerde hij echter zijn eerste 30’er.

Hij slaagde er niet meer in om terug te keren naar de 29’ers. Hij finishte uiteindelijk met 6.17,04. Aan de manier waarop Kramer zijn laatste meters uitbolde, was al te zien dat hij vermoedde dat er geen medaille op hem wachtte.

Patrick Roest (2e)

De gedroomde opvolger van Sven Kramer is Patrick Roest. Met drie wereldtitels allround is dat deels gelukt, maar op de individuele afstanden ontbreken de grote titels. Roest wist bij de start al dat de lat hoog lag door een sterke rit van de Noor Hallgeir Engebråten.

Roest ging er vol in en had geen moment wat aan zijn tegenstander Andrea Giovannini. Tegenover Engebråten pakte Roest haast elke ronde een paar tienden. Pas in de laatste twee ronden leverde de Nederlander iets in, maar hij bleef de Noor met een dikke halve seconde voor. Met 6.09,31 reed Roest bovendien nipt een olympisch record.

Jorrit Bergsma (5e)

Bergsma had na de eerste volle ronden zoals verwacht al een behoorlijke achterstand op Roest. Hij wist dat er in de slotfase van de rit ruimte lag om op Roest in te lopen, maar zijn achterstand op zijn rivaal was na drie kilometer wel al drie seconden.

Op het moment dat de verwachte versnelling moest komen, bleef deze echter achterwege. Ook in de doorgaans sterke slotfase leverde Bergsma haast elke ronde enkele tienden in ten opzichte van Roest, waardoor hij ook achter Engebråten en Sergey Trofimov finishte.

