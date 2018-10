Red Bull-baas Horner: ’Verstappen sterker door moeizaam begin’

De Nederlandse coureur begon 2018 niet goed, met enkele crashes en incidenten. Verstappen zou ’te agressief’ rijden en ’meer volwassenheid’ moeten tonen. Ook Horner ziet een andere coureur momenteel in zijn wagen. „Sinds Montreal heeft hij een aantal briljante races gereden.”

Bekijk ook: Verstappen mikt op nieuw Mexicaans feestje

Hij vervolgt tegenover Motorsport.com. „Hij had een lastige start van het jaar. Hij heeft zijn kop niet laten hangen. Hij heeft de druk niet de overhand laten krijgen. Max heeft de storm overleefd en hij is er alleen maar sterker van geworden. Inmiddels beschikt hij over redelijk wat ervaring en dat benut hij erg goed. Wij moeten hem gewoon de middelen geven zodat hij elk weekend zo kan presteren.”

Bekijk ook: Buitenlandse pers lyrisch over Verstappen

Komend weekend staat de GP van Mexico op de agenda. Horner denkt dat dit de laatste kans is voor zijn team op een zege dit seizoen. „We hopen dat de hoogte het verschil in motoren wat terugdringt. De Ferrari en Mercedes zullen niet in staat zijn om met hun sterke powermodes te rijden. Dat heeft ons vorig jaar enorm geholpen. We hopen dat dat dit jaar wederom het geval zal zijn. Realistisch gezien is dit onze laatste kans op een overwinning.”