PSV’ers furieus op Gözübüyük na omstreden penalty

Voetbal

Statistieken: Ajax en PSV verspelen punten in toppers

Het seizoen 2021-2022 gaat zijn laatste week in. Na 32 speelrondes is het verschil tussen Ajax en PSV nog altijd vier punten in het voordeel van de Amsterdammers, omdat zowel Ajax (2-2 tegen AZ) en PSV (2-2 tegen Feyenoord) punten verspeelden.