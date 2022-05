Premium Het beste van De Telegraaf

PSV-tijdperk Schmidt eindigt na woede in de Kuip vooral in mineur

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Schmidt beklaagt zich bij de arbitrage. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Roger Schmidt maakte van zijn hart geen moordkuil na de vergooide zege in De Kuip. De PSV-trainer reageerde furieus op de beslissing van scheidsrechter Serdar Gözübüyük om de bal in de laatste minuut van de blessuretijd op de stip te leggen, waardoor Feyenoord nog langszij kon komen. Door het 2-2 gelijkspel in extremis is de strijd om de landstitel in principe beslist. Met nog twee duels voor de boeg heeft Ajax de voorsprong van vier punten behouden.