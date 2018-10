PSV O19 geeft overwinning in slotfase uit handen

PSV zag de Spurs in de 90e minuut de 2-2 maken, na een 2-0 voorsprong voor de Eindhovenaren.

De Eindhovenaren kregen een vroege domper te verwerken. Aanvoerder Sadílek lag al in de 8e minuut kermend van de pijn op de grond en moest zich al snel laten wisselen voor de 17-jarige Kjolo.

Toch kwam PSV O19 na een kwartier op voorsprong. Piroe haalde fraai uit met links: 1-0 .

De wedstrijd was behoorlijk in evenwicht, maar de Spurs hadden moeite om te scoren. Dat gold niet voor de ploeg van Van Nistelrooy. Ihattaren verdubbelde de score na een mooie dribbel: 2-0.

Vlak na rust kregen de Londenaren een ideale kans om terug te komen in wedstrijd. Roles mocht aanleggen voor een penalty, maar doelman Van Dorp redde met zijn benen. Toch kwamen de Spurs terug. In de 72e minuut haalde Maghoma prachtig uit: 2-1.

In de slotfase ging het toch mis voor de Eindhovenaren. Brown schoot in de 90e minuut de 2-2 tegen de touwen. Het gelijkspel was gezien de kansenverhouding wel verdiend.