Handballers geloven in EK

De kwalificatiepoule voor het EK 2020 in Zweden biedt kansen om voor de eerste keer ooit plaatsing af te dwingen. „Er is heel veel veranderd de laatste jaren. Het is allemaal professioneler en veel jongens spelen in het buitenland. Daarbij is het niveau in de BENE-League ook gegroeid”, zegt Bobby Schagen.

De 28-jarige hoekspeler is al sinds 2009 Oranje-international. Tegenstanders in de poule zijn Slovenië, Estland en Letland. Donderdag speelt Nederland de eerste wedstrijd in Sittard tegen Estland, zondag volgt het uitduel tegen Letland. „Slovenië is de favoriet, maar Estland en Letland zitten op ’dezelfde ooghoogte’ als wij. Het zou geweldig zijn als we deze eerste twee duels winnen. Dan zijn we al goed op weg. Zeker omdat de vier beste nummers drie van de acht poules ook naar het EK mogen”, aldus Schagen.

Het vertrouwen op de historische plaatsing heeft vooral deze zomer een boost gekregen. Toen dreef Oranje handbalnatie Zweden tot het uiterste in een play-off voor het WK. Thuis boekte het Oranje van de IJslandse bondscoach Erlingur Richardsson een sensationele 25-24 zege, om uit met 26-20 te verliezen en het ticket nipt misliep. Schagen: „We hebben laten zien dat we zulke toplanden goed tegenstand kunnen bieden. Dat geeft heel veel vertrouwen.”

Ook de prestaties van hun vrouwelijke collega’s helpt mee voor de mannen. Met WK-zilver en brons, EK-zilver en een vierde plaats tijdens de Zomerspelen van Rio in 2016 nestelden de dames zich tussen de wereldtop. „Daar zijn wij nog lang niet, maar bij hen is het ook een proces geweest. Zij hebben er voor gezorgd dat handbal bekender is geworden in Nederland en onze sport enorm aan populariteit heeft gewonnen. Het is voor ons ook enorm belangrijk om op die golf mee te liften en dat brengt wellicht nieuwe aanwas bij ons”, weet Schagen, die vervolgens alle ’wilde’ dromen voorlopig nog even parkeert. „Meespelen om de medailles is nog niet aan de orde. Eerst maar proberen die eerste twee wedstrijden te winnen, dan kunnen we een goede stap zetten naar kwalificatie.”