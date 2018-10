Kerber wint nu wel, Bertens kan groepswinnaar worden

Mocht Bertens vanmiddag winnen van Sloane Stephens, staat ze alleen op kop in haar groep. Sterker nog, dan is ze zelfs groepswinnaar.

Kerber speelde in Singapore vooral op het begin een sterke partij tennis. Al had ze alle moeite om de eerste set Osaka van zich af te schudden. Pas na een klein uur won ze deze: 6-4. In de tweede set kwam ze een break achter tegen de winnares van de US Open, maar vocht zich terug. Op 5-4 mocht ze gaan serverne voor de wedstrijd en de set, maar plots was daar ineens een sterke game van Osaka: 5-5.

Ineens was Kerber het helemaal kwijt en kreeg Osaka de spirit. Het resulteerde in winst in de tweede set: 7-5. In de derde set - weer een derde voor Kerber - ging het gelijk op. Beide maakten veel fouten, maar toch was het de Duitse tennisster die aan het langste eind wist te trekken.

Osaka verloor haar eerste duel al van Sloane Stephens, waardoor ze bij winst van Kiki Bertens op Stephens uitgeschakeld zal zijn.