Goals en statistieken - PSV speelt gelijk tegen Spurs

De Eindhovenaren zijn in de eredivisie na negen speelronden nog zonder puntenverlies, maar in de Champions League pakten ze woensdag pas hun eerste punt.

Tottenham Hotspur was in het Philips-stadion op alle fronten beter, maar gaf in de slotfase een kleine voorsprong nog weg na een rode kaart voor doelman Hugo Lloris: 2-2.

