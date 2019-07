Egan Bernal is een van de favorieten voor de eindzege. Ⓒ AFP

Michael Boogerd denkt dat de derde etappe in de Tour de France meteen al een echte testcase kan zijn voor de favorieten voor de eindzege. „Ik ben benieuwd of dit er wel voor zorgt dat de klassementsmannen uit hun kot komen.” Dat stelt de oud-renner in zijn dagelijkse vooruitblik voor Telesport.