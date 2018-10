WADA laat zaak tegen Van Kerkhof rusten

Het mondiale antidopingbureau WADA heeft de beroepszaak tegen haar bij sporttribunaal CAS ingetrokken. Daardoor hoeft de winnares van zilver op de 500 meter eerder dit jaar bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea niet meer te vrezen voor eventuele sancties.

De internationale schaatsbond ISU vond in 2015 en 2016 twee afwijkende bloedwaarden in het biomedisch paspoort van Van Kerkhof. Op basis daarvan werd een tuchtzaak tegen haar gestart. Maar omdat een duidelijke medische verklaring aanwezig was, volgde voor Van Kerkhof vrijspraak door de disciplinaire commissie van de ISU. Het WADA wilde echter dat het CAS alsnog de zaak zou bekijken, maar is daarop nu teruggekomen.

